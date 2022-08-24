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Пластические хирурги попали под следствие из-за обиды российской полицейской

Baza: полицейская из Самары добилась возбуждения дела на пластических хирургов

Фото: Shutterstock

Сотрудница полиции из Самары добилась возбуждения уголовного дела против пластических хирургов, сделавших ей операцию, обидевшись на их отказ выдать ей больничный лист после процедуры. Об этом сообщает Baza.

В конце 2020 года полицейской провели операцию, но прежде предупредили, что освобождение от службы она не получит. Однако через несколько дней после выписки женщина все-таки потребовала от врачей больничный, но вновь получила отказ. Тогда она взяла у них выписной эпикриз и пошла с ним к своему лечащему врачу. Там ее тоже постигла неудача.

Пациентка из правоохранительных органов решила отомстить пластическим хирургам и подала заявление на них, обвинив в причинении вреда здоровью, однако экспертные комиссии таких фактов не обнаружили. Тогда полицейская использовала против врачей свое собственное фото, которое обычно делают перед операцией.

15 августа на двух медиков возбудили дело по статье 137 УК РФ («Нарушение неприкосновенности частной жизни»). Следователи расценили снимки полицейской, сделанные перед операцией с ее согласия, как сбор сведений о частной жизни. А то, что фотографии были сохранены в телефоне хирургами, нарушает закон «О персональных данных».

Попавшие под следствие врачи считают, что полицейская использует дело для вымогательства. Неизвестные уже предлагали им за пять миллионов рублей прекратить расследование.

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Любовь Ширижик
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