Власти острова в Италии предложили приплачивать за переезд на него

Власти Сардинии предложили платить до 15 тысяч евро желающим переехать на Сардинию

Власти итальянской Сардинии предложили приплачивать тем, кто захочет переехать на остров. Об этом сообщает Daily Mail.

Подобную инициативу разработали для борьбы с оттоком молодежи с острова в большие города в поисках работы, а также для стимулирования местной экономики. Желающим переехать на Сардинию будут выделять гранты в размере до 15 тысяч евро (около 890,6 тысячи рублей) на покупку старого жилья на острове и его ремонт. Всего на реализацию национальной программы выделили около 45 миллионов евро (приблизительно 2,6 миллиарда рублей).

Однако грант будут выдавать не всем, чтобы предотвратить случаи, когда жилье будет покупаться для временного проживания на время отдыха. Получить его смогут те, кто будет готов переехать в населенные пункты, где живет менее трех тысяч человек, и проживать там большую часть времени. При этом сумма гранта не может превышать половины от общей стоимости приобретаемой на острове недвижимости или ее ремонта, так что новым жителям все равно придется вложить значительную сумму в переезд. Кроме того, желающий переехать на Сардинию должен в течение 18 месяцев с момента прибытия оформить постоянную регистрацию по новому месту жительства.

Президент автономной области Сардиния Кристиан Солинас заявил, что благодаря системе грантов остров станет благодатной почвой для тех, кто переедет сюда или решит создать там семью. Он отметил, что власти создали необходимые условия для того, чтобы молодежь оставалась на Сардинии и развивала местную экономику. «Не может быть никакого роста без реального улучшения территорий, внутренних и наиболее неблагополучных районов, которые должны пройти через новую политику по их заселению», — подытожил Солинас.

Подобная инициатива не нова для Италии. В 2020 году власти коммуны Санто-Стефано-ди-Сессанио, расположенной в регионе Абруццо на юге страны, пообещали выдать по 44 тысячи евро гражданам в возрасте от 18 до 40 лет, согласным поселиться на ее территории. Они должны будут жить в Санто-Стефано на протяжении пяти лет.