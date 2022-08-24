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Турист год выдумывал небылицы ради страховки и заработал пять миллионов рублей

Британец год врал страховой компании про неудачные поездки ради выплат и угодил в тюрьму

Фото: Cathal McNaughton / Reuters

Житель Великобритании в течение года врал про отмененные рейсы и травмы, чтобы получить выплаты по страховке путешествий, и угодил в тюрьму. Об этом пишет Mirror.

27-летний Джошуа Муркрофт (Joshua Moorcroft) приобрел в октябре 2019-го многократный полис страхования путешествий по всему миру компании Aviva. Около года мужчина придумывал новые оправдания и небылицы, включая ДТП по пути в аэропорт, травмы тела и прочие инциденты, чтобы получить наличные за компенсацию неудачных поездок.

Один раз британец соврал, что по дороге в аэропорт у его такси лопнула шина. В другой раз он заявил, что якобы попал в автомобильную аварию. Ради наживы мужчина несколько раз подделывал медицинские справки о переломе рук и полицейские протоколы о ДТП. За все время ему удалось заработать 75 тысяч фунтов стерлингов (около пяти миллионов рублей).

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Когда мужчина начал параллельно подавать иски к другим страховым компаниям, в Aviva заподозрили неладное: в октябре 2020 года Муркрофт был арестован по подозрению в мошенничестве. Выяснилось, что в фиктивных заявлениях мужчина использовал имена партнера, родителей своего партнера и бывших коллег по работе. Спустя два года суд вынес ему приговор о тюремном заключении сроком на 16 месяцев.

Ранее в январе американского туриста заподозрили в убийстве жены во время путешествия в Африку ради страховых выплат. Пара отправилась в Замбию, где планировала заняться охотой на крупную дичь. Однако спустя несколько дней после начала поездки мужчина заявил, что его жена погибла из-за несчастного случая — он якобы услышал выстрел из ружья в соседней комнате, где оставил свой неразряженный дробовик.

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Дарья Рыбак
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