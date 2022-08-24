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Пассажиров определенных мест на борту обнадежили шансом попасть в бизнес-класс

Express: сидящих в среднем ряду пассажиров самолета могут пересадить в бизнес-класс

Фото: Kaysha / Unsplash

Генеральный директор туристической компании Stasher Джейкоб Веддерберн-Дей рассказал, что пассажиры, сидящие в среднем ряду, имеют более высокие шансы получить повышение класса обслуживания. Об этом пишет Express.

По словам Веддерберн-Дея, когда возникает вопрос о том, чтобы предложить какому-нибудь пассажиру пересесть в бизнес-класс, бортпроводники обращают внимание на определенные места в самолете, считающиеся наименее комфортными. В этом случае, человек скорее всего может согласиться перейти в другой салон.

«Авиакомпании чаще повышают класс обслуживания пассажиров, которые сидят на среднем сиденье, так как это обычно считается наименее желательным местом для сидения», — обнадежил собеседник издания.

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В то же время эксперт отметил, что совет не лишен рисков: если пассажирам не предложат бесплатное повышение класса обслуживания, они проведут весь полет на среднем сиденье. Чтобы повысить свои шансы, глава Stasher порекомендовал копить бонусные баллы авиакомпании или войти в клуб лояльности.

«Часто авиакомпании бронируют места эконом-класса с запасом, чтобы убедиться, что каждый рейс заполнен и приносит прибыль, но иногда у них остается слишком много свободных мест в бизнес-классе. При регистрации упомяните, что вы не против туда пересесть. Худшее, что они могут сказать — что такой возможности нет», — посоветовал специалист.

В апреле бывшая стюардесса раскрыла способ бесплатно пересесть из эконома в бизнес-класс во время полета. По ее словам, такой шанс появляется у наиболее вежливых и улыбчивых пассажиров, в частности, тех, кто обращается к бортпроводникам по имени.

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Дарья Рыбак
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