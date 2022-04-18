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Cтюардесса раскрыла способ бесплатно повысить класс обслуживания на борту

Бортпроводница рассказала о способе бесплатно пересесть из эконома в бизнес-класс

Фото: Markus Mainka / Globallookpress.com

Бывшая стюардесса Лия Окампо (Lia Ocampo) раскрыла способ бесплатно пересесть из эконома в бизнес-класс во время полета. Ее слова приводит The Sun.

Бортпроводница рассказала, что повышение класса обслуживания происходит крайне редко, но это все же возможно. «Порой во время полета возникают проблемы с весом и балансом самолета. Тогда экипаж просит пассажиров из хвостовой части лайнера пересесть в середину салона или в переднюю часть», — пояснила женщина.

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По ее словам, предпочтение в таком случае отдают часто летающим пассажирам. Их список персонал получает перед полетом. Если лояльных клиентов авиакомпании в этот раз на борту не оказалось, шанс пересесть в бизнес-класс появляется у наиболее вежливых и улыбчивых пассажиров. В частности, тех, кто обращается к бортпроводникам по имени.

В ноябре прошлого года другая бортпроводница рассказала, что бесплатно пересесть в класс повышенного комфорта можно владельцам карты лояльности авиакомпании и тем, у кого накопилось большое количество миль. Ее коллега отметила, что шансы на полет в бизнес-классе увеличиваются, если путешественник угощает членов воздушного судна сладостями или дарит небольшие сувениры.

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Ксения Мельникова
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