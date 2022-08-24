Описано будущее «Яндекса» после перехода новостного агрегатора к VK

Digital-эксперт Сорвачева предрекла «Яндексу» усиление в сфере доставки

Digital-директор коммуникационного агентства Svoboda Agency Мария Сорвачева заявила, что «Яндекс» усилит свое положение на рынке доставки после приобретения Delivery Club и отказа от новостного агрегатора «Яндекс. Новости», а также будет развивать поисковый сервис как корневой бизнес. О будущем компании специалист высказалась в разговоре с «Лентой.ру».

Ранее стало известно, что компания «Яндекс» откажется от новостного агрегатора «Яндекс.Новости» и намерена развивать ya.ru как свою новую главную страницу. Об этом пресс-служба организации объявила после соглашения с VK, которое стороны подписали в понедельник, 22 августа.

«Бывшая медийная главная "Яндекса" после закрытия сделки станет порталом dzen.ru и перейдет под управление VK. Также VK получит права на технологии и товарные знаки "Дзена" и "Новостей"», — сообщили в компании. «Яндекс», в свою очередь, приобретает у VK сервис доставки еды Delivery Club, указали в пресс-службе.

После закрытия сделки ya.ru станет основной точкой входа в поиск и другие сервисы «Яндекса», включая личный кабинет пользователя. При этом ядром новой главной страницы будет поиск. Оценить ее внешний вид можно, перейдя по адресу new.ya.ru.

Разделение интересов

Компании VK и «Яндекс» преследуют разные цели и видят свое будущее по-разному. Именно поэтому, считает Сорвачева, сервисы «Яндекс.Новости» и «Яндекс.Дзен» отходят к новой платформе. «Компании сосредоточились на разных направлениях», — отметила Сорвачева. По ее мнению, в будущем VK будет генерировать у себя контент и смыслы, где «Яндекс.Дзен» возьмет на себя роль площадки для создания оригинального контента, а «Яндекс.Новости» — федеральную повестку и смысловое наполнение.

«Сам Яндекс будет заниматься электронной коммерцией, развитием поисковой выдачи как корневого бизнеса, кроме того, он значительно усилит свое положение на рынке доставки, где можно ожидать дальнейшей консолидации за счет региональных игроков», — считает Сорвачева.

Сорвачева убеждена, что Яндекс не оставит поисковую строку пустой. Она заметила, что с точки зрения маркетинга это не совсем выигрышный вариант. «Думаю, это вопрос времени. У "Яндекса" есть достаточно решений, которыми в дальнейшем заполнится поисковая страница», — высказалась специалист.

О том, что «Яндекс» решил продать «Яндекс.Новости» и «Яндекс.Дзен», в марте сообщил РБК со ссылкой на источники, знакомые с планами компании. Один из собеседников издания утверждал, что «Яндекс» принял решение на фоне изменившейся экономической ситуации, а другой заявил, что компания задумывалась над продажей сервисов еще 4-5 лет назад. Позднее стало известно, что «Яндекс.Новости» и «Яндекс.Дзен» приобретет VK.