«Яндекс» объявил об отказе от новостного агрегатора

«Яндекс» откажется от «Яндекс.Новостей» и будет развивать ya.ru как новую главную страницу

Компания «Яндекс» откажется от новостного агрегатора «Яндекс.Новости» и намерена развивать ya.ru как свою новую главную страницу. Об этом пресс-служба организации объявила после соглашения с VK, которое стороны подписали в понедельник, 22 августа.

«Бывшая медийная главная "Яндекса" после закрытия сделки станет порталом dzen.ru и перейдет под управление VK. Также VK получит права на технологии и товарные знаки "Дзена" и "Новостей"», — сообщили в компании. «Яндекс», в свою очередь, приобретает у VK сервис доставки еды Delivery Club, указали в пресс-службе.

После закрытия сделки ya.ru станет основной точкой входа в поиск и другие сервисы «Яндекса», включая личный кабинет пользователя. При этом ядром новой главной страницы будет поиск. Оценить ее внешний вид можно, перейдя по адресу new.ya.ru.

«Существующее приложение "Яндекс" для Android сменит название на "Яндекс Старт". Оно будет функционировать как браузер, а пользователи получат возможность выбрать стартовую страницу в настройках», — добавили в компании. Там также подчеркнули, что приложение «Яндекс» для iOS продолжит работать как обычно, но без сервисов «Дзен» и «Новости».

Стороны планируют закрыть сделку в ближайшие месяцы. Отмечается, что она требует согласования с Федеральной антимонопольной службой.

О том, что «Яндекс» решил продать «Яндекс.Новости» и «Яндекс.Дзен», в марте сообщил РБК со ссылкой на источники, знакомые с планами компании. Один из собеседников издания утверждал, что «Яндекс» принял решение на фоне изменившейся экономической ситуации, а другой заявил, что компания задумывалась над продажей сервисов еще 4-5 лет назад. Позднее стало известно, что «Яндекс.Новости» и «Яндекс.Дзен» приобретет VK.