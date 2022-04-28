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VK купит «Яндекс.Новости» и «Яндекс.Дзен»

VK подписала соглашение о покупке сервисов «Яндекс.Новости» и «Яндекс.Дзен»

Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

VK купит сервисы «Яндекс.Новости» и «Яндекс.Дзен» — соответствующее соглашение уже подписано, следует из сообщения «Яндекса».

«"Яндекс" подписал соглашение об основных условиях сделки с VK по продаже сервисов "Яндекс Новости" и "Дзен". Подробные условия сделки будут раскрыты позднее», — сказано в публикации.

В «Яндексе» уточнили, что сделка также должна будет пройти одобрение Федеральной антимонопольной службы (ФАС).

О намерении интернет-гиганта продать оба сервиса в середине марта писало РБК со ссылкой на источники, знакомые с планами компании. Один из собеседников утверждал, что «Яндекс» принял решение на фоне изменившейся экономической ситуации, а другой говорил, что компания начала задумываться над продажей несколько лет назад.

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Платон Щукин
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