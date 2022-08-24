Минск и Москва выполнят более половины союзных программ в 2022 году

Посольство Белоруссии: Минск и Москва выполнят более половины союзных программ в 2022 году

В посольстве Белоруссии заявили, что Минск и Москва планируют выполнить более половины союзных программ в 2022 году. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в дипломатическом ведомстве.

«По программам: у нас около 40 процентов уже есть, <...>. В этом году, может быть, и будет больше половины», — отметили в посольстве.

Собеседник агентства подчеркнул, что после решения основных задач работа пойдет быстрее. «Наиболее важные ключевые вопросы будут решены, дальше должно пойти быстрее», — заверил он.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что белорусское посольство в России станет вторым правительством. По его словам, новый посол Дмитрий Крутой теперь ответственен за ситуацию в республике, именно поэтому следует грамотно выстроить систему в диппредставительстве.