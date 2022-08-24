Российские подростки примотали мальчика к столбу пленкой и попали на видео

В Абакане подростки примотали мальчика к столбу пищевой пленкой и не давали ему выбраться

В Хакасии на территории школы № 5 подростки примотали мальчика к столбу пищевой пленкой и не давали ему выбраться. Видео издевательств было опубликовано в группе «Подслушано Абакан» во «ВКонтакте».

На появившихся в соцсети кадрах видно, как российские подростки матерятся и смеются над висящим на столбе ребенком.

Мальчик не может двигаться из-за полиэтиленовой пленки.

Позже один из обидчиков рассказал, что происходящее на видео было шуткой. Мальчик якобы сам попросил, чтобы его привязали, пишет «Новая Хакасия». В школе, на территории которой все произошло, отказались от комментариев.

Правоохранители заинтересовались инцидентом. «По данному факту следственным отделом по городу Абакан организовано проведение процессуальной проверки», — говорится в сообщении на сайте регионального следственного управления СК России.

Ранее в Иркутской области девочки-подростки избили школьницу в парке. По словам местных жителей, эта группа подростков обижала и других детей. По факту случившегося региональное МВД также организовывало проверку.