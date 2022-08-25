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На примотавших мальчика к столбу пленкой российских подростков завели дело

В Абакане завели уголовное дело на подростков, примотавших мальчика к столбу пленкой
Начало событий в новости Российские подростки примотали мальчика к столбу пленкой и попали на видео

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

В Абакане завели уголовное дело на подростков, которые примотали 13-летнего мальчика к столбу пищевой пленкой. Об этом сообщается на сайте следственного управления Следственного комитета России по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

Следователи пояснили, что четверо российских подростков приобрели полиэтиленовую пленку в магазине. Затем они отправились на территорию одной из школ Абакана, где встретили младшеклассника, с которым ранее были знакомы.

Ребята привязали приятеля к уличному столбу, обмотав его пищевой пленкой, тем самым незаконно лишив свободы. Свои издевательства подростки записывали на видео.

В отношении школьников возбудили дело по пункту «д» части 2 статьи 127 УК РФ («Незаконное лишение свободы человека, не связанное с его похищением, совершенное в отношении заведомо несовершеннолетнего»). В настоящее время следователи начали выяснять другие обстоятельства случившегося.

Ранее в Иркутской области девочки-подростки избили школьницу в парке. По словам местных жителей, эта группа подростков обижала и других детей. По факту случившегося региональное МВД также организовало проверку.

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Анна Щербакова
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