США запретили покупать у России необходимый для обороны металл

США ввели запрет на покупку тантала у России, Ирана, Китая и Северной Кореи

В США ввели запрет на покупку редкого металла тантала у России, Ирана, Китая и Северной Кореи. Об этом говорится в реестре официальных документов правительства США, обратило внимание ТАСС.

Утоняется, что подобная мера направлена на то, чтобы сократить зависимость Вашингтона от подсанкционных стран, в частности, России. Запрет на покупку тантала становится вопросом национальной безопасности, поскольку металл используется при производстве как военных, так и гражданских систем, которые использует американское Минобороны. Правила вступают в силу с 25 августа.

По оценкам российского Минпромторга, отечественной металлургии потребуется по крайней мере восемь лет на восстановление выпуска до уровня 2020 года. В отведенный период предприятия, страдающие от новых санкционных ограничений, падения производства и нехватки средств, должны переориентировать экспорт на Восток, что позволит стабилизировать поставки. Предполагается, что в 2024-2025 годах у них произойдет адаптация к текущим реалиям, а затем начнется процесс восстановления.