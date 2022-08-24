Позицию Турции по Крыму объяснили

Политолог Братерский заявил о предвзятом отношении Турции к вопросу принадлежности Крыма

Турция пытается сохранить статус посредника в российско-украинских переговорах ради своих интересов. Именно поэтому Анкара делает разные заявления, чтобы поддерживать баланс в отношениях со сторонами. Так позицию Турции по Крыму в беседе с «Лентой.ру» объяснил доктор политических наук, профессор ВШЭ Максим Братерский.

Турция — она не вашим и не нашим, она себе. Ее интересует она сама. Украина, Россия и конфликт между ними — это лишь некая ситуация, которую можно использовать в свою сторону Максим Братерский доктор политических наук

Заявление Анкары, что Крым должен войти в состав Украины в случае подписания мирного соглашения с Россией — это давняя риторика турецких властей. За этим стоит не только желание сохранить хорошие отношения с Киевом, но и скрывается историческая подоплека, утверждает Максим Братерский.

«Турция в сторону Крыма дышит неровно уже давно, еще с того момента, когда Крым при Екатерине II был присоединен к России. Хотя формально Крым не входил в состав Османской империи, но существовали вассальные отношения между крымскими татарами и Стамбулом. Поэтому под словами Турции, что Крым принадлежит Украине, можно рассмотреть еще слова, что вообще там турецкие интересы должны преобладать. Это не первое заявление Турции на эту тему, они об этом говорили особенно часто и громко после 2014 года после известного референдума, поэтому ничего принципиально нового в этом нет», — объяснил политолог.

О судьбе полуострова высказался официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын. «Аннексия Крыма Россией является незаконной, и позиция Турции по этому вопросу не изменилась с 2014 года. Крым является частью украинской территории. Это должно быть основой любого соглашения, которое будет заключено [между РФ и Украиной]», — заявил он.