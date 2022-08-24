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Ведущая раскрыла секрет популярности шоу канала ТНТ

Ведущая Утяшева заявила, что шоу «Новые танцы» помогает неизвестным людям стать звездами

Фото: Anatoly Lomokhov / Globallookpress.com

Известная российская гимнастка, ведущая шоу «Новые танцы» на канале ТНТ Ляйсан Утяшева раскрыла секрет популярности проекта. О том, почему передача пользуется успехом у зрителей, она порассуждала в разговоре с Hello!.

Утяшева заявила, что «Новые танцы» помогают неизвестным людям раскрыться и стать звездами. При этом, как отметила она, для того чтобы прославиться, участнику проекта не обязательно быть сильным танцовщиком — достаточно быть ярким человеком и влюбить в себя зрителя.

«Некоторые постановки [на "Новых танцах"] сражают наповал, их хочется смотреть снова и снова. Непрофессионалу кажется, что творится вообще какая-то магия. Страсти, эмоции, накал чувств, переживания — все это передается очень реалистично», — ответила Утяшева на вопрос о том, почему проект не теряет своей популярности.

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Ранее Утяшева рассказала, как борется с перееданием. По словам гимнастки, не набирать вес ей помогает покупка брендовой одежды. Как объяснила Утяшева, каждый раз, когда у нее появляется желание переесть, она вспоминает, что дорогое платье станет мало, если она поправится.

«Новые танцы» являются продолжением шоу «Танцы» на ТНТ, участники которого боролись за звание лучшего танцовщика России и главный приз в размере трех миллионов рублей. В новом проекте танцоры соревнуются между собой в четырех категориях: соло, дуэты, дети и команды. Победители каждой из категорий получают по одному миллиону рублей и право сразиться друг с другом в суперфинале за главный приз — шесть миллионов рублей.

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Евгения Наумова
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