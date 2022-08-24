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69-я параллель

Новейшее судно для исследования Арктики отправилось в первое путешествие

ЛСП «Северный полюс» оправилась в первое путешествие для исследования Арктики

Фото: Александр Гальперин / РИА Новости

Ледостойкая самодвижущаяся платформа (ЛСП) «Северный полюс» отправилась в первое путешествие для исследования Арктики. Об этом сообщается на сайте Объединенной судостроительной компании.

«Адмиралтейские верфи» передали новейшее судно в эксплуатацию Росгидромету. Пока ЛСП направляется в Большой порт Санкт-Петербург, уточнили представители компании.

«Здесь ледостойкая самодвижущаяся платформа пройдет подготовку к переходу в Мурманск и далее — в первую научно-исследовательскую экспедицию», — заявили в пресс-службе.

«Северный полюс» построили по заказу Росгидромета в рамках реализации госпрограммы по социально-экономическому развитию Арктической зоны. Контракт между «Адмиралтейскими верфями» и Росгидрометом на строительство ЛСП был подписан в апреле 2018 года. Судно заложено 10 апреля 2019 года.

ЛСП может дрейфовать и передвигаться во льдах со скоростью до 10 узлов. Запас размещаемого на борту топлива позволит платформе автономно находиться в экспедиции до двух лет. Экипаж судна насчитывает 14 человек, научный персонал — 34 человека.

Ранее сообщалось, что ученые национального парка «Русская Арктика» нашли на Оранских островах поморскую лодку XII века.

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Анна Щербакова
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