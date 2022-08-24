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Опубликовано видео с задержанием вооруженной группировки в центре Москвы

В сети появилось видео с задержанием четверых вооруженных мужчин в центре Москвы

В сети появилось видео с задержанием четверых вооруженных мужчин в центре Москвы. Запись в среду, 24 августа, опубликовал Telegram-канал Mash.

На кадрах видно, как сотрудники выводят граждан из автомобилей, укладывают на землю и надевают наручники.

Известно, что мужчин задержали на улице Новослободской. У них изъяли деньги, оружие и рации. В настоящее время криминалисты изучают найденные предметы.

Ранее сообщалось, что бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман задержан на 48 часов по уголовному делу о дискредитации Вооруженных сил России.

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Екатерина Власова
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