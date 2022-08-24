Россия выступила против виртуального участия Зеленского в заседании СБ ООН

Небензя: Россия возражает против виртуального участия Зеленского в заседании СБ ООН

Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что Москва выступает против виртуального участия президента Украины Владимира Зеленского в заседании Совета Безопасности (СБ) всемирной организации. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, выступление украинского лидера в видеоформате противоречит требованиям протокола Совбеза. В связи с этим данный вопрос был вынесен на голосование. За участие главы Украины высказались 13 членов СБ, против выступила Россия, а Китай воздержался.

В среду, 24 августа, постоянный представитель КНР при ООН, председатель Совета Безопасности в августе Чжан Цзюнь сообщил, что Зеленский примет участие в заседании по видеосвязи. Соответствующее предложение поступило от постоянного представительства Украины.

Ранее Небензя призвал «ядерную пятерку» сохранять приверженность исполнению принципа о неприемлемости войны. Дипломат подчеркнул, что Россия выступила с инициативой переподтвердить принцип, что в ядерной войне не может быть победителей и она никогда не должна быть развязана.