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Россия выступила против виртуального участия Зеленского в заседании СБ ООН

Небензя: Россия возражает против виртуального участия Зеленского в заседании СБ ООН

Фото: United Nations / Reuters

Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что Москва выступает против виртуального участия президента Украины Владимира Зеленского в заседании Совета Безопасности (СБ) всемирной организации. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, выступление украинского лидера в видеоформате противоречит требованиям протокола Совбеза. В связи с этим данный вопрос был вынесен на голосование. За участие главы Украины высказались 13 членов СБ, против выступила Россия, а Китай воздержался.

В среду, 24 августа, постоянный представитель КНР при ООН, председатель Совета Безопасности в августе Чжан Цзюнь сообщил, что Зеленский примет участие в заседании по видеосвязи. Соответствующее предложение поступило от постоянного представительства Украины.

Ранее Небензя призвал «ядерную пятерку» сохранять приверженность исполнению принципа о неприемлемости войны. Дипломат подчеркнул, что Россия выступила с инициативой переподтвердить принцип, что в ядерной войне не может быть победителей и она никогда не должна быть развязана.

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Варвара Кошечкина
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