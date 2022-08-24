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Глава UFC рассказал о готовности чемпиона организации подраться с Чимаевым

Глава UFC Уайт рассказал о готовности чемпиона организации Эдвардса подраться с Чимаевым
Дэйна Уайт

Дэйна Уайт. Фото: Louis Grasse / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт рассказал о готовности чемпиона организации в полусреднем весе, британца Леона Эдвардса подраться со шведским бойцом смешанного стиля (MMA) Хамзатом Чимаевым. Видеозапись пресс-конференции промоушена доступна на YouTube.

Уайт назвал Эдвардса настоящим чемпионом, который готов вступить в поединок с любым бойцом. «Этому парню часто не везло. Он два или три раза принимал бой против Чимаева, который был вне рейтинга UFC. Он настоящий! Ему просто не везло», — заявил глава UFC.

В ночь с 20 на 21 августа Эдвардс нокаутировал американца Камару Усмана и завоевал чемпионский пояс UFC. На его счету 20 побед и три поражения, еще два поединка с его участием завершились без результата.

Чимаев одержал пять побед в пяти боях в рамках UFC. Всего на счету шведа 11 побед в 11 поединках. В последнем поединке он оказался сильнее Гилберта Бернса.

Чимаев и Эдвардс должны были подраться в январе 2021-го. Однако поединок был отменен.

Анастасия Борисова
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