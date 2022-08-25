В Москве подешевела аренда жилья

Kobaladze realty: за три года аренда жилья в Москве подешевела более чем в 1,5 раза

За последние три года аренда квартир в Москве стала дешевле более чем в 1,5 раза. Об этом «Ленте.ру» сообщил эксперт риелторского агентства Kobaladze realty Святослав Прищепов.

В июле 2019 года средняя стоимость аренды квартиры в столице была на 55,41 процента, или 86,2 тысячи рублей дороже, чем в седьмом месяце текущего года, и составляла 155,7 тысячи рублей. По итогам июля 2022 года среднюю арендную ставку в Москве оценили в 69,4 тысячи рублей.

Показатель снижается на протяжении четырех месяцев подряд. В апреле средняя цена аренды столичного жилья находилась на уровне в 95,2 тысячи рублей. По сравнению с июлем отрицательная динамика составила 27,08 процента, или 25,7 тысячи рублей.

За год стоимость аренды квартиры в Москве упала на 3,78 процента, или 2,7 тысячи рублей. В июле прошлого года средняя цена аренды находилась на отметке в 72,1 тысячи рублей.

По словам эксперта, осенью на рынке аренды жилья в связи с приездом студентов и рабочих из других регионов начнется традиционное оживление. «При этом сложно говорить о росте ставок, так как предложений на рынке очень много и у арендатора очень широкий выбор альтернатив», — считает он.

Прищепов добавил, что некоторые объекты стали стоить дороже — вероятно, за счет того, что такие квартиры находятся в хороших локациях и рядом нет большого количества других предложений.

В августе аналитики сервиса «Домклик» пришли к выводу, что дешевле всего можно снять жилье в старых границах Москвы, в частности в районах Бирюлево Восточное, Бирюлево Западное, Бибирево и Вешняки. Квартира площадью 40 «квадратов» там будет стоить от 35 тысяч рублей в месяц.