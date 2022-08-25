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Бастрыкин поручил возбудить дело после сноса памятника советским воинам в Польше

Бастрыкин поручил возбудить дело после сноса монумента советским воинам в польском Бжеге

Фото: СК РФ / Globallookpress.com

Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту сноса памятника советским воинам-освободителям в Бжеге. Об этом в четверг, 25 августа, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе СКР.

По данным ведомства, уничтожение монумента направлено против интересов России в вопросе сохранения памяти о решающей роли СССР в победе над нацизмом.

Деньги на снос памятника, по сообщениям СМИ, выделил Институт национальной памяти Польши, который вместе с местными сообществами занимаются сносом десятков подобных памятников советской эпохи.. Его представитель Рафал Лешкевич отметил, что «монумент в Бжеге является 24-м из 60-ти, которые определены как подлежащие сносу».

О сносе памятника солдатам Красной армии стало известно утром 25 августа. С помощью тяжелой техники его раскололи на мелкие осколки.

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Елизавета Новикова
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