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Снос памятника солдатам Красной армии в польском городе Бжег попал на видео

AP: власти Польши снесли памятник солдатам Красной армии в городе Бжег

Власти Польши снесли памятник солдатам Красной армии в городе Бжег. Об этом сообщает Associated Press.

Снос мемориала пришелся на День независимости Украины. Над разрушением монумента работал Польский государственный исторический институт и Институт национальной памяти. Они вместе с местными сообществами занимаются сносом десятков подобных памятников советской эпохи.

Снос мемориала в Бжеге попал на видео. Его опубликовал Telegram-канал URA.RU. На кадрах видно, как памятник раскалывают тяжелой техникой на мелкие осколки.

Ранее скульптура «Мать-Родина» раскололась при сносе памятника освободителям Риги. Тяжелая техника столкнула ее с постамента, из-за чего памятник упал и разбился.

Виктория Кондратьева
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