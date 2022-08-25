Сообщение о мерах по радиационной защите в Белгороде оказалось недостоверным

Информация о введении мер по радиационной защите в Белгородской области не подтвердилась

Сообщение о введении в Белгородской области мер по радиационной защите населения оказалось недостоверным.

В среду, 24 августа, в группе микрорайона «Улитка» в социальной сети «ВКонтакте» появилась публикация, в которой приводилась фотография постановления, якобы подписанного губернатором Белгородской области Вячеславом Гладковым, о принятии мер по повышению радиационной защиты населения региона. В документе указывалось, что регион может пострадать в результате неких ядерных инцидентов в ходе российской спецоперации на территории Украины.

В постановлении говорилось, что главы администраций муниципальных районов и городских округов вмести с органами местного самоуправления обязаны дополнительно проинформировать жителей о действиях в случае экстренного оповещения о радиационной опасности. Также местным органам власти поручалось донести до населения информацию о порядке проведения йодной профилактики «для защиты от воздействия радиоактивных изотопов йода».

При этом позже публикация была удалена.

Мэрия Белгорода в своем официальном Telegram-канале опровергла существование подобного документа. В администрации города указали, что в разделе «Документы» на официальном сайте правительства Белгородской области постановления с таким содержанием нет.

В мэрии уточнили, что в действительности на портале под тем же номером — №486-пп от 22.08.2022 — размещен другой документ, текст которого полностью отличается. Речь идет о постановлении «О внесении изменений в постановление Правительства Белгородской области от 25 октября 2021 года № 484-пп», которое регулирует контроль государством цен. При этом каких-либо упоминаний о возможных ядерных инцидентах в этом документе нет.

Публикация не получила распространения в СМИ и соцсетях. При этом многие местные издания опубликовали сообщения с опровержением данной информации: в частности, такие публикации появились на сайте ГТРК «Белгород», «Бел.RU», «КП Белгород» и «АиФ Белгород».