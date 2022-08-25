Сенатор Косачев допустил, что Украина использует наработки биолабораторий США для диверсий

Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев заявил, что Украина все больше играет роль страны, теряющей свои позиции. В такой ситуации Киев может применять наработки биолабораторий, сообщает РИА Новости.

Сенатор напомнил «небезызвестную теорию», согласно которой ружье обязательно выстрелит, если присутствует на сцене. он допустил, что Украина использует наработки биолабораторий США для диверсий.

«Если существуют технологии разработки биологического оружия, если есть практические навыки по тому, чтобы эти технологии использовать на практике, то нет никаких гарантий, что они не будут использованы на практике. Тем более, когда Украина во все возрастающей степени оказывается в ситуации страны, которая сдает свои позиции», — допустил он.

Косачев подчеркнул, что «исключать ничего нельзя». Он отметил, что из 300 американских лабораторий в мире более 30 действуют или действовали на территории Украины. При этом «каждый отдельный элемент исследования вроде бы внешне выглядит достаточно безобидным, безопасным и не противоречащим КБТО»".

«А вот собрать вместе всю эту головоломку - а то, что эта головоломка осознанно разложена по составляющим организаторами, нет никаких сомнений - так вот собрать обратно воедино всю эту головоломку из разрозненных кусков - это и есть задача, которую преследует наша парламентская комиссия», — заключил вице-спикер Совфеда.