Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиада
Жальгирис
Сегодня
19:00 (Мск)
Лудогорец
Лига Европы|Раунд плей-офф. 2-й матч
Омония
Сегодня
20:00 (Мск)
Гент
Лига Европы|Раунд плей-офф. 2-й матч
Фенербахче
Сегодня
20:00 (Мск)
Аустрия В
Лига Европы|Раунд плей-офф. 2-й матч
Андерлехт
Сегодня
21:00 (Мск)
Янг Бойз
Лига конференций|Раунд плей-офф. 2-й матч
Спорт

Вступившие в перепалку тренеры «Челси» и «Тоттенхэма» описали случившееся

Тренер «Челси» Тухель описал конфликт с коллегой из «Тоттенхэма» Конте после матча АПЛ
Томас Тухель

Томас Тухель. Фото: Carl Recine / Reuters

Вступившие в перепалку главный тренер лондонского «Челси» Томас Тухель и наставник «Тоттенхэма» Антонио Конте описали случившееся. Об этом сообщает Sport Bible.

Тухель заявил, что после матча подошел к Конте для рукопожатия. «Конте взял меня за руку, но не посмотрел на меня, и я счел его поведение признаком неуважения ко мне. Я сказал, чтобы он посмотрел мне в глаза, когда он пожимает руку», — рассказал он и признал, что должен был более адекватно отреагировать на поведение Конте и не вступать в конфликт с коллегой.

Тренер «Тоттенхэма» написал, что его провоцировали. «Я протянул ему руку, намереваясь быстро пожать ее, однако он схватил меня и не отпускал. Из‑за его очень крепкой хватки моя рука дернулась, и меня оттолкнули назад. Я был недоволен тем, что меня с такой физической силой тянули назад», — объяснил наставник.

Конфликт между тренерами произошел после завершения матча второго тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Специалисты говорили на повышенных тонах и получили красные карточки.

Анастасия Борисова
Обсудить
Последние новости
«Газпром» опроверг заявления Канады о турбинах для «Северного потока»
Физическая активность снизила риск смерти в пожилом возрасте
Место обнаружения тел убитых россиянки и ее пятилетней дочери попало на видео
Россияне перешли на новую модель потребления
Стало известно о состоянии члена СПЧ при президенте России после нападения
«Летающий штаб» США заметили в соседней с Украиной стране
Россиянка устроила гонки по встречке на Tesla сына и попала на видео
Пожилая женщина снялась в откровенном наряде в рекламе российского бренда
Сборная России сохранила позиции в рейтинге ФИФА
Собянин назвал очень сложной ситуацию с лесными пожарами в Рязанской области
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.