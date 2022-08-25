Вступившие в перепалку тренеры «Челси» и «Тоттенхэма» описали случившееся
Вступившие в перепалку главный тренер лондонского «Челси» Томас Тухель и наставник «Тоттенхэма» Антонио Конте описали случившееся. Об этом сообщает Sport Bible.
Тухель заявил, что после матча подошел к Конте для рукопожатия. «Конте взял меня за руку, но не посмотрел на меня, и я счел его поведение признаком неуважения ко мне. Я сказал, чтобы он посмотрел мне в глаза, когда он пожимает руку», — рассказал он и признал, что должен был более адекватно отреагировать на поведение Конте и не вступать в конфликт с коллегой.
Тренер «Тоттенхэма» написал, что его провоцировали. «Я протянул ему руку, намереваясь быстро пожать ее, однако он схватил меня и не отпускал. Из‑за его очень крепкой хватки моя рука дернулась, и меня оттолкнули назад. Я был недоволен тем, что меня с такой физической силой тянули назад», — объяснил наставник.
Конфликт между тренерами произошел после завершения матча второго тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Специалисты говорили на повышенных тонах и получили красные карточки.