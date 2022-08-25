Данные о замаскированных взрывных устройствах в России оказались недостоверными

В российских регионах назвали фейком сообщения о диверсантах и взрывных устройствах

Сообщение о диверсантах и взрывных устройствах на улицах регионов России оказалось недостоверным.

С весны 2022 года в сообществах социальных сетях и мессенджерах начало распространяться сообщение о том, что в ряде российских регионов якобы появились диверсанты, которые оставляют небольшой заряд, замаскированный под телефоны, кошельки и блокноты.

Так, в публикации приводится пример, что в Курсе молодому человеку, нашедшему «паспорт» со взрывчаткой, оторвало руку. При этом не приводится фото или видео подтверждение произошедшего. Кроме того, 13 мая «информацию о взрывных устройствах и диверсантах» опровергли власти Курской области.

«В Курской области по чатам распространяется новый фейк. Якобы в Курске диверсанты разбросали взрывные устройства, замаскированные под игрушки и небольшие вещи, и уже есть первые жертвы. Эта информация не соответствует действительности! Подобных случаев не фиксируется», — заявили агентству «Интерфакс» в администрации региона.

Власти области также предупредили, что взрывные устройства действительно могут маскировать под бытовые предметы, о таких вещах нужно сообщать в полицию.

Аналогичные сообщения были распространены и в Воронежской области. Власти региона также выступили с опровержением в своем Telegram-канале. «Циркулирующая преимущественно в родительских группах в социальных сетях и мессенджерах информация о якобы разбросанных замаскированных под гаджеты и барсетки взрывных устройствах является фейком», — заявили в правительстве региона, отметив, что подобные сообщения служат способом создания панических настроений у населения в целях подрыва доверия к действующим органам власти.

Подобные сообщения также распространяются среди жителей и других российских регионов. Так, в мае 2022 года недостоверная информация появилась в Калужской области. Помимо «предупреждения» о диверсантах, в МВД поступали звонки о «минировании» объектов гражданской инфраструктуры, но они оказались ложными.

«Все объекты были проверены. В ходе осмотра взрывчатых веществ и взрывных устройств не обнаружено. Личности граждан, оставивших данные сообщения, устанавливаются», — рассказали «АиФ» в пресс-службе УМВД по Калужской области.

В Свердловской области недостоверная информация распространялась по родительским чатам, писало издание «Между строк». О публикации подобных сообщений также сообщали в Ростовской области.

Недостоверные данные получали также жители Республики Башкортостан, Республики Бурятия, Ивановской, Кемеровской, Рязанской, Нижегородской, Челябинской, Амурской, Тульской, Ивановской областей, а также Пермского края.

В российских СМИ публикация о «взрывных устройствах» охвата не получила. При этом в настоящее время публикация продолжает получать охват в социальных сетях. Так, про это написали паблики: «Новости города Касли и Каслинского района» (4944 подписчика), «Подслушано в с.Булзи» (690 подписчиков) и другие. Сообщение также распространяется на личных страницах пользователей социальной сети. Некоторые, делая репост, уточняют, что не уверены в достоверности или недостоверности материала.

