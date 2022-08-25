В Геленджике отдыхающий убил случайного собутыльника и скрылся

Турист из Белгорода убил случайного собутыльника в Геленджике и был задержан

Турист из Белгорода убил 35-летнего мужчину в ходе пьянки и попытался скрыться с места преступления. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Краснодарскому краю.

Правоохранители установили, что отдыхающие познакомились 24 августа. В ночь на 25 августа мужчины решили устроить «застолье» на одной из парковок Геленджика на улице Первомайской.

Во время встречи между выпившими туристами разгорелся конфликт, в ходе которого белгородец достал нож и ударил им в шею случайного собутыльника. Очевидцы произошедшего вызвали скорую помощь и наряд полиции. Однако от полученных ранений потерпевший скончался на месте до приезда врачей.

Отмечается, что мужчина попытался скрыться на своем автомобиле и избавиться от улик. По дороге он выбросил нож, однако позже был задержан сотрудниками правоохранительных органов на трассе. В настоящее время его допрашивают следователи. Устанавливаются все обстоятельства инцидента.

В феврале житель Карачаево-Черкесии зарезал туриста из Москвы, остановившегося на обочине, чтобы сходить в туалет.