В Геленджике отдыхающий убил случайного собутыльника и скрылся
Турист из Белгорода убил 35-летнего мужчину в ходе пьянки и попытался скрыться с места преступления. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Краснодарскому краю.
Правоохранители установили, что отдыхающие познакомились 24 августа. В ночь на 25 августа мужчины решили устроить «застолье» на одной из парковок Геленджика на улице Первомайской.
Во время встречи между выпившими туристами разгорелся конфликт, в ходе которого белгородец достал нож и ударил им в шею случайного собутыльника. Очевидцы произошедшего вызвали скорую помощь и наряд полиции. Однако от полученных ранений потерпевший скончался на месте до приезда врачей.
Отмечается, что мужчина попытался скрыться на своем автомобиле и избавиться от улик. По дороге он выбросил нож, однако позже был задержан сотрудниками правоохранительных органов на трассе. В настоящее время его допрашивают следователи. Устанавливаются все обстоятельства инцидента.
В феврале житель Карачаево-Черкесии зарезал туриста из Москвы, остановившегося на обочине, чтобы сходить в туалет.