Маммолог назвала потенциальные опасности аномально большой груди

Маммолог Тамаева: слишком большая грудь может спровоцировать патологии позвоночника

Слишком большая грудь может спровоцировать возникновение патологий позвоночника и грудной клетки, сообщила врач-маммолог, кандидат медицинских наук Фатима Тамаева. В беседе с изданием «Доктор Питер» она назвала эти и ряд других потенциальных опасностей чересчур пышного бюста.

Большой размер груди может свидетельствовать о гигантомастии — аномально сильном разрастании жировых и соединительных тканей молочных желез, объяснила маммолог. Из-за этой патологии грудь существенно увеличивается в объеме.

По словам Тамаевой, большая грудь оказывает сильное давление на грудную клетку, из-за чего у женщин возрастает риск кислородного голодания и сердечной недостаточности. Также гигантомастия, помимо проблем с позвоночником, может стать причиной истончения и некроза тканей молочных желез. Кроме того, из-за этого заболевания женщины часто не могут полноценно вести активный образ жизни и страдают от психологических проблем и заниженной самооценки, отметила врач.

И наконец, большой размер груди затрудняет диагностику любых патологий молочных желез на ранней стадии, так как выявить новообразования при помощи самоосмотра или пальпации при гигантомастии очень сложно, заключила маммолог.

Ранее онколог-маммолог Данаил Назлиев объяснил, чем опасна фиброаденома — доброкачественное новообразование в молочной железе. По его словам, существует риск, что опухоль переродится в злокачественную.