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В России сертифицировали беспилотный вертолет

«Радар ммс»: российский беспилотный вертолет БВС ВТ 440 сертифицировали

Изображение: «Радар ммс»

В России сертифицировали беспилотник вертолетного типа БВС ВТ 440. Об этом РИА Новости на недавно прошедшем международном военно-техническом форуме «Армия-2022» сообщил исполнительный директор Научно-производственного предприятия «Радар ммс» Иван Анцев.

«БВС ВТ 440 — это первый в России беспилотный вертолет, который сертифицирован в рамках экспериментально-правового режима по требованиям Росавиации. Он получил бортовой номер и выполняет задачи в интересах Российской Федерации. Сертификация была пройдена в мае этого года. В России до сих пор никто еще не сертифицировался, мы стали первыми», — сказал исполнительный директор.

Отмечается, что полезная нагрузка БВС ВТ 440 составляет 100 килограммов, крейсерская скорость — 150 километров в час. В воздухе летательный аппарат может находиться до 4 часов.

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«У нас есть все стенды — двигательные, подвижные, климатические, безэховые камеры, где все проходит испытания. Более того, у нас есть свой летно-испытательный комплекс, что позволяет нам и в экспериментальном плане отрабатывать эти аппараты, и, разумеется, сертифицировать их в правовом поле, которое сегодня создается под беспилотники», — добавил он.

В августе «Вертолеты России» на форуме «Армия-2022» представили многофункциональный беспилотный вертолет с повышенной грузоподъемностью БАС-750.

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Иван Потапов
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