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Врачи рассказали об опасности постоянного ношения обуви на высоком каблуке

Травматолог Петросян пояснил, что из-за обуви на каблуках страдают стопы и позвоночник

Фото: Shutterstock

В обуви на каблуках ноги выглядят стройнее и длиннее, но за эту красоту женщины расплачиваются болями в суставах и мышцах, рассказали травматолог-ортопед Юсуповской больницы, кандидат медицинских наук Армен Петросян и врач-ортопед, заведующий отделением травматологии Клинического госпиталя на Яузе группы «Медскан» Евгений Балесков. «Ленте.ру» они пояснили, какие опасности для организма влечет постоянное ношение обуви на шпильке.

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При ношении обуви на высоком каблуке страдают стопы и позвоночник, так как центр тяжести смещается на переднюю часть стопы и носок становится единственной точкой опоры, пояснил Петросян. По его словам, чтобы выровнять ось тела и компенсировать изменение нагрузки, каждый из трех отделов позвоночника изгибается назад, и при таком положении тела перенапрягаются и мышцы.

«Возникают зажимы в мышцах и суставах, напрягаются связки и сухожилия. Все это приводит к искривлениям позвоночника, и как следствие — остеохондрозам, артритам, образованию грыж и постоянным болям», — перечислил заболевания травматолог.

Ношение обуви на высоком каблуке провоцирует постоянные отеки, так как крови труднее подниматься вверх по венам из-за давления напряженных мышц. В результате развивается варикоз, а от постоянного давления на подушечки пальцев ног могут появиться мозоли и натоптыши, от которых не спасет даже медицинский педикюр.

Стопы вообще не предназначены для обуви на высоком каблуке, добавил ортопед Евгений Балесков. Стопа приобретает неправильную анатомическую форму, соответственно, может развиваться поперечно-продольное плоскостопие, предупредил он. Это в свою очередь может привести к вальгусной деформации первого пальца стопы, что чревато постоянными болями, а на третьей-четвертой стадии потребовать хирургического вмешательства.

«Из-за обуви на каблуках связки, особенно ахиллово сухожилие, работают неправильно. Это вызывает боли в мышцах, судороги, ухудшение тонуса и опять же постоянные боли. Поэтому лучше носить обувь на плоской подошве, с индивидуальными ортопедическими стельками, когда пятка приподнимается на один-два сантиметра», — резюмировал ортопед.

Ранее травматолог-ортопед Сергей Косарев перечислил патологические причины хруста в суставах. Он отметил, что хруст может возникать из-за чрезмерных физических нагрузок.

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Вера Владзиевская
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