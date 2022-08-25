Врачи рассказали об опасности постоянного ношения обуви на высоком каблуке

Травматолог Петросян пояснил, что из-за обуви на каблуках страдают стопы и позвоночник

В обуви на каблуках ноги выглядят стройнее и длиннее, но за эту красоту женщины расплачиваются болями в суставах и мышцах, рассказали травматолог-ортопед Юсуповской больницы, кандидат медицинских наук Армен Петросян и врач-ортопед, заведующий отделением травматологии Клинического госпиталя на Яузе группы «Медскан» Евгений Балесков. «Ленте.ру» они пояснили, какие опасности для организма влечет постоянное ношение обуви на шпильке.

При ношении обуви на высоком каблуке страдают стопы и позвоночник, так как центр тяжести смещается на переднюю часть стопы и носок становится единственной точкой опоры, пояснил Петросян. По его словам, чтобы выровнять ось тела и компенсировать изменение нагрузки, каждый из трех отделов позвоночника изгибается назад, и при таком положении тела перенапрягаются и мышцы.

«Возникают зажимы в мышцах и суставах, напрягаются связки и сухожилия. Все это приводит к искривлениям позвоночника, и как следствие — остеохондрозам, артритам, образованию грыж и постоянным болям», — перечислил заболевания травматолог.

Ношение обуви на высоком каблуке провоцирует постоянные отеки, так как крови труднее подниматься вверх по венам из-за давления напряженных мышц. В результате развивается варикоз, а от постоянного давления на подушечки пальцев ног могут появиться мозоли и натоптыши, от которых не спасет даже медицинский педикюр.

Стопы вообще не предназначены для обуви на высоком каблуке, добавил ортопед Евгений Балесков. Стопа приобретает неправильную анатомическую форму, соответственно, может развиваться поперечно-продольное плоскостопие, предупредил он. Это в свою очередь может привести к вальгусной деформации первого пальца стопы, что чревато постоянными болями, а на третьей-четвертой стадии потребовать хирургического вмешательства.

«Из-за обуви на каблуках связки, особенно ахиллово сухожилие, работают неправильно. Это вызывает боли в мышцах, судороги, ухудшение тонуса и опять же постоянные боли. Поэтому лучше носить обувь на плоской подошве, с индивидуальными ортопедическими стельками, когда пятка приподнимается на один-два сантиметра», — резюмировал ортопед.

Ранее травматолог-ортопед Сергей Косарев перечислил патологические причины хруста в суставах. Он отметил, что хруст может возникать из-за чрезмерных физических нагрузок.

