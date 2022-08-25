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Тушу гигантского морского существа вынесло на берег

Тушу гигантского кальмара вынесло на пляж Скарборо в Кейптауне

Фото: @TimDee4

В ЮАР на берег вынесло тушу четырехметрового гигантского кальмара. Об этом сообщает Metro.

Морское существо обнаружили на пляже Скарборо в Кейптауне, Западно-Капская провинция. Ученые пока не установили, к какому именно виду относился погибший моллюск, однако предполагают, что это Architeuthis dux, или гигантский кальмар.

«Хотя существуют и другие крупные виды кальмаров, я уверен, что это именно гигантский кальмар», — сказал зоолог Майк Веккионе из Национального управление океанических и атмосферных исследований США.

Причина смерти кальмара не установлена, однако ученые заявили, что он мог погибнуть от удара винта судна. Морской исследователь, куратор Южноафриканского изико-музея Дилан Кларк отметил, что гигантские кальмары поднимаются ближе к поверхности вечером, чтобы покормиться, а на день уходят на глубину.

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Гигантские кальмары чаще всего встречаются у берегов Новой Зеландии, островов Тихого океана, в восточной и западной частях Северной Атлантики, и в Южной Атлантике вдоль африканского побережья.

Считается, что именно с этими глубоководными созданиями связаны легенды о мифическом кракене, который мог потопить корабль, обвив его щупальцами. Самый крупный кальмар из попадавших в руки ученых был более 13 метров в длину.

В мае на пляже в Кейптауне уже находили тело гигантского кальмара. Тогда длина находки составила более двух метров.

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Никита Савин
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