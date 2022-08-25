Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
Экономика

В Эстонии забеспокоились о взрывах российских грузов

В Эстонии обеспокоились возможными взрывами российских аммиакосодержащих удобрений

Фото: Shutterstock

Слишком длительное хранение российских аммиакосодержащих удобрений в ненадлежащих условиях в эстонских портах Мууга и Силламяэ может привести к непроизвольным взрывам. О неожиданной для местных властей проблеме рассказал председатель волостного совета Виймси Лаури Хуссара сообщает ERR.

Только на мууганском терминале находится 12 тысяч тонн груза, содержащего аммиачную селитру. Весь он принадлежит компаниям из России, и санкции запрещают поставку товара на европейские рынки. Хуссара признал, что жители испытывают беспокойство по этому поводу уже пару месяцев. Как отмечает портал, ситуация стала новой для государства.

Глава технического отдела Департамента защиты прав потребителей и технического надзора Ингрид Тейнемаа отметила, что правила ЕС предусматривают исключения, касающиеся ситуаций, которые угрожают жизням людей и окружающей среде. В настоящее время эстонские власти работают над тем, чтобы получить исключение и вывести опасный груз.

Препятствием является позиция Бюро данных по отмыванию денег, которое хочет удостовериться, что после продажи груза деньги будут заморожены на европейских счетах, а не достанутся российским собственникам, находящимся под санкциями.

Крупнейшим инцидентом такого рода в последние годы стал взрыв аммиачной селитры в Бейруте 4 августа 2020 года. Тогда из-за ненадлежащего хранения сдетонировали 2750 тонн аммиачной селитры, которая находилась в порту около шести лет. Погибли почти 200 человек, более шести тысяч получили ранения, разрушены тысячи жилых домов.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Платон Щукин
Обсудить
Последние новости
Названо возможное местонахождение турбин для «Северного потока»
В Германии предложили выдавать визы россиянам в обмен на осуждение спецоперации
Власти Запорожья объяснили обесточивание региона
Группа иностранцев организовала незаконный переезд в Россию тысяч мигрантов
Россиянам раскрыли цены на туры в популярную азиатскую страну
Обманувшая российскую блогершу на миллионы рублей стилист ответила на обвинения
Экс-глава МИД Австрии мемом описала будущее Европы
Стало известно о закрытии Ситибанка в России
Детский омбудсмен рассказал о проверке по делу примотанного к столбу подростка
Часы на башне Биг-Бен в Лондоне остановились
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.