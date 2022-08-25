В Эстонии забеспокоились о взрывах российских грузов

В Эстонии обеспокоились возможными взрывами российских аммиакосодержащих удобрений

Слишком длительное хранение российских аммиакосодержащих удобрений в ненадлежащих условиях в эстонских портах Мууга и Силламяэ может привести к непроизвольным взрывам. О неожиданной для местных властей проблеме рассказал председатель волостного совета Виймси Лаури Хуссара сообщает ERR.

Только на мууганском терминале находится 12 тысяч тонн груза, содержащего аммиачную селитру. Весь он принадлежит компаниям из России, и санкции запрещают поставку товара на европейские рынки. Хуссара признал, что жители испытывают беспокойство по этому поводу уже пару месяцев. Как отмечает портал, ситуация стала новой для государства.

Глава технического отдела Департамента защиты прав потребителей и технического надзора Ингрид Тейнемаа отметила, что правила ЕС предусматривают исключения, касающиеся ситуаций, которые угрожают жизням людей и окружающей среде. В настоящее время эстонские власти работают над тем, чтобы получить исключение и вывести опасный груз.

Препятствием является позиция Бюро данных по отмыванию денег, которое хочет удостовериться, что после продажи груза деньги будут заморожены на европейских счетах, а не достанутся российским собственникам, находящимся под санкциями.

Крупнейшим инцидентом такого рода в последние годы стал взрыв аммиачной селитры в Бейруте 4 августа 2020 года. Тогда из-за ненадлежащего хранения сдетонировали 2750 тонн аммиачной селитры, которая находилась в порту около шести лет. Погибли почти 200 человек, более шести тысяч получили ранения, разрушены тысячи жилых домов.