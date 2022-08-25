В Косове отказались снова откладывать запрет на въезд машин с сербскими номерами

Власти Косова больше не будут откладывать запрет на въезд машин с сербскими номерами

Косово больше не будет откладывать запрет на въезд в регион машин с сербскими номерами. Об этом заявил агентству Bloomberg премьер самопровозглашенной республики Албин Курти.

Ранее ситуация в регионе обострилась из-за намерения Приштины запретить с 1 августа въезд в Косово машин с сербскими номерами и документами. Это привело к беспорядкам на севере республики, где проживает много сербов: жители блокировали движение на дорогах. В результате протестных акций, а также «под давлением международных посредников» власти Косова отложили вступление запрета в силу на месяц, до 1 сентября. В Белграде данный шаг приветствовали.

В интервью агентству Курти подчеркнул, что отказывается снова откладывать вступление запрета в силу, выразив надежду, что 1 сентября будет «тихим и обыкновенный днем». По его словам, если ситуация обострится, то полиция и силы НАТО KFOR положат конец эскалации.

Изначально предполагалось, что с 1 августа на территории Косова перестанут действовать документы, выданные властями Сербии. Этим решением Приштина хотела аннулировать сербские документы на подконтрольной территории. Также в Косове собирались начать в обязательном порядке перерегистрировать автомобили с сербскими номерами, чтобы заменить на номера с местными обозначениями и гербом самопровозглашенной территории.