Военный эксперт объяснил замедление спецоперации на Украине

Полковник запаса Мураховский заявил, что Россия стала меньше применять авиацию на Украине

Российская армия могла замедлить проведение специальной военной операции на Украине по двум причинам, связанным с техникой. О ходе спецоперации порассуждал главный редактор журнала «Арсенал Отечества» полковник запаса Виктор Мураховский, пишет РБК.

Как отметил военный эксперт, Россия стала меньше применять авиацию и тяжелую бронетехнику при выполнении задач военной операции. По его наблюдениям, дальние налеты бомбами не проводятся последние пару месяцев.

Затем, по мнению Мураховского, важным фактором является более бережное и осторожное применение тяжелой бронетехники. «Она появляется только в финальной стадии, зачищает окопы. То есть мы видим один — максимум три танка на позициях, прежде чем они зачистят окопы и перейдут в наступление. По сути, танк превратился в повозку для пушки, как его называл [советский конструктор артиллерийского вооружения Великой Отечественной войны Василий] Грабин, и перестал быть средством развития успеха», — объяснил полковник запаса. Он добавил, что танки требуют сопровождения пехотой, что может привести к существенным потерям.

24 августа министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что замедление темпов наступления в ходе специальной военной операции на Украине — сознательное решение, вызванное стремлением минимизировать жертвы среди мирных граждан. По словам главы Минобороны, в ходе спецоперации российские власти строго соблюдают нормы гуманитарного права и наносят удары лишь по объектам военной инфраструктуры Вооруженных сил Украины (ВСУ).

