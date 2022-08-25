Мишустин оценил эффективность работы ЕАЭС

Премьер РФ Мишустин: ЕАЭС доказывает свою эффективность в нынешней сложной ситуации

По мнению премьер-министра РФ Михаила Мишустина, государства Евразийского экономического союза (ЕАЭС) доказывают свою эффективность и устойчивость в нынешней сложной ситуации, не допуская разрушения своих экономик. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Структура международных отношений и внешнеэкономического сотрудничества переживает достаточно непростые изменения, которые, в том числе, спровоцированы коллективными действиями Запада», — заявил Мишустин на встрече с президентом Киргизии Садыром Жапаровым и с главами правительств стран ЕАЭС. Однако, несмотря на эти сложности, российский премьер подчеркнул, что страны ЕАЭС скоординированно реагируют на новые вызовы.

Мишустин отметил, что объем ВВП ЕАЭС за первый квартал текущего года превысил 470 миллиардов долларов, а также выразил надежду на усиление промышленной кооперации, запуске новых, в том числе высокотехнологичных, проектов. По мнению премьера, это должно обеспечит независимость стран ЕАЭС от импортных поставок.

Ранее сообщалось, что Россия собирается предложить ЕАЭС расширить использование национальных валют стран-участниц для расчетов в рамках взаимной торговли.