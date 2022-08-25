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Стало известно о планах России расширить расчеты в национальных валютах в ЕАЭС

РБК: Россия предложит ЕАЭС расширить использование тенге, драмов и сомов в расчетах

Фото: Shamil Zhumatov / Reuters

На заседании Евразийского межправительственного совета (ЕМПС), который состоится в городе Чолпон-Ата в Киргизии 25 и 26 августа, обсудят вопрос о расширении использования национальных валют Евразийского экономического союза (ЕАЭС) для расчетов в рамках взаимной торговли, сообщает РБК.

От России предложит расширить использование тенге, драмов и сомов в расчетах министр экономического развития Максим Решетников. Его представитель сообщил, что глава ведомства выступит на ЕМПС в составе российской делегации под руководством премьер-министра страны Михаила Мишустина. При этом точно неизвестно, какие темы обсудит российская сторона с представителями государств ЕАЭС на переговорах.

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В пресс-службе правительства подтвердили, что Россия предложила для обсуждения на заседании ЕМПС вопрос о планах и деятельности по расширению использования национальных валют членов ЕАЭС. Кроме России в состав союза включены Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия.

Ранее в МИД России рассказали о снижении доли доллара в странах ЕАЭС. Замглавы ведомства Александр Панкин заявил, что использование американской валюты во взаиморасчетах стран союза снизилось до 21 процента от общего объема операций.

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Марина Совина
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