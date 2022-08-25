Попытка похищения ребенка в Москве привела к стихийным митингам

Стихийные митинги произошли в Москве после попытки похищения ребенка

После предотвращения попытки похищения ребенка в московском районе Гольяново произошли стихийные митинги в поддержку пострадавшей матери. Об этом сообщает издание «Москвич Mag».

Об инциденте на детской площадке в Москве стало известно 25 августа. Женщина в желтой кофте некоторое время наблюдала за играющей девочкой, после чего взяла ее под руку и увела в неизвестном направлении. Мать ребенка смогла помешать похищению, вырвав дочь из рук женщины.

После произошедшего москвичке стали поступать угрозы от родственников пытавшейся совершить похищение женщины. Дети пострадавшей начали бояться выходить на улицу, из-за чего матери пришлось идти к врачу с просьбой выписать им успокоительное. Однако врачи ей в этом отказали. После этого к ним домой пришли органы опеки для проверки условий проживания детей.

В связи с происходящим вступиться за семью решили обычные жители Гольянова и соседних районов. Они начали проводить стихийные митинги во дворе и у отделения полиции, требуя задержать похитительницу.

В свою очередь, адвокат пострадавшей женщины Константин Ерохин сообщил, что заявление в полиции приняли, на данный момент проводится проверка. Однако уголовное дело еще не возбуждено.

Ранее осетинский боец MMA Георгий Гаглоев сообщил о пропаже свой тети на границе Ингушетии и Чечни. Автомобиль, в котором находилась его родственница, обнаружили на границе республик, внутри были вещи и деньги женщины и ее водителя.