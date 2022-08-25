Похищение ребенка на детской площадке в Москве попало на видео

В Москве на детской площадке женщина попыталась похитить ребенка и попала на видео

На детской площадке в Москве женщина попыталась похитить ребенка. Преступление попало на видео, его публикует издание KP.RU в своем Telegram-канале.

На кадрах видно, что женщина в желтой кофте длительное время наблюдает за играющим ребенком, после чего берет его под руку и уводит в неизвестном направлении. Растерянная девочка оборачивается в поисках матери, но женщина ведет ее дальше. Помешать похищению смогла мать ребенка — она догнала женщину, вырвала дочь из ее рук и попыталась самостоятельно задержать злоумышленницу.

В комментарии изданию адвокат россиянки заявила, что злоумышленница продолжает жить в этом районе, дети видят регулярно видят ее, из-за чего боятся играть на площадке. При этом в полиции отказывались принять заявление и советовали посочувствовать похитительнице.

«Это странно, но вместо того, чтобы сразу принять у меня заявление, в отделе полиции меня начали убеждать, что я эту женщину должна пожалеть: мол, у нее горе какое-то произошло большое: то ли она не может иметь детей, то ли потеряла ребенка, то ли все сразу. Но моя-то дочь тут при чем?» — приводит KP.RU слова матери ребенка, Ирины Багрениной.

По факту инцидента проводится проверка.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде мужчина похитил чужого ребенка с детской площадки, сочтя его слишком грязным, и искупал дома.