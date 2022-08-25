Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

СРЗП направила в кабмин проект о признании Украины террористическим государством

СРЗП направила в правительство проект о признании Украины террористическим государством

Фото: Павел Кашаев / Globallookpress.com

Фракция «Справедливая Россия — За правду» (СРЗП) направила в кабмин законопроект о признании Украины террористическим государством. Об этом заявил председатель фракции Сергей Миронов, сообщает RTVI в своем Telegram-канале.

По словам политика, пособники терроризма — это те, кто поставляет оружие для убийства людей, в их числе — западные страны.

«Специальная военная операция может перерасти в контртеррористическую операцию со всеми вытекающими последствиями», — подчеркнул Миронов. Он напомнил, что при проведении контртеррористической операции преследуется цель в том числе и «уничтожения главарей банд террористических организаций».

25 июля депутаты фракции партии «Справедливая Россия — За правду» (СРЗП) внесли в Госдуму законопроект о признании Украины террористическим государством, введя для этого в российское законодательство понятия «террористическое государство» и «государство — спонсор терроризма».

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Сергей Истомин
Обсудить
Последние новости
В России назвали условие для возобновления переговоров с Украиной
В Геленджике отдыхающий убил случайного собутыльника и скрылся
Педофила осудили на 14 лет за сексуальное насилие над малолетними сестрами
Водитель погиб под колесами собственного грузовика на МКАД
Женщина вышла замуж и умерла спустя четыре дня
Пластический хирург назвала срок восстановления сломанного носа
Российского подростка насмерть придавило бетонной плитой в заброшенной школе
Звезда сериала «Реальные пацаны» назвала отличительное качество москвичей
Цены на газ в Европе взлетели
Миронов заявил о возможном изменении характера спецоперации
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.