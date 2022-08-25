СРЗП направила в кабмин проект о признании Украины террористическим государством

СРЗП направила в правительство проект о признании Украины террористическим государством

Фракция «Справедливая Россия — За правду» (СРЗП) направила в кабмин законопроект о признании Украины террористическим государством. Об этом заявил председатель фракции Сергей Миронов, сообщает RTVI в своем Telegram-канале.

По словам политика, пособники терроризма — это те, кто поставляет оружие для убийства людей, в их числе — западные страны.

«Специальная военная операция может перерасти в контртеррористическую операцию со всеми вытекающими последствиями», — подчеркнул Миронов. Он напомнил, что при проведении контртеррористической операции преследуется цель в том числе и «уничтожения главарей банд террористических организаций».

25 июля депутаты фракции партии «Справедливая Россия — За правду» (СРЗП) внесли в Госдуму законопроект о признании Украины террористическим государством, введя для этого в российское законодательство понятия «террористическое государство» и «государство — спонсор терроризма».