В Совфеде сочли бессмысленным продолжение диалога с НАТО

Зампред Совета Федерации Косачев счел бессмысленным вести диалог с НАТО

Коллективный Запад в олицетворении НАТО монолитен, а жесткая блоковая дисциплина загоняет страны в одни и те же позиции. Об этом на сессии международного дискуссионного клуба «Валдай» заявил заместитель председателя Совета Федерации России Константин Косачев, передает корреспондент «Ленты.ру».

Политик счел продолжение диалога с НАТО вне рамок технических вопросов бессмысленным. «Я считаю бессмысленным этот диалог вести, ну за исключением каких-то чисто технических мер доверия и снижения уровня конфронтационности, предотвращения инцидентов на море, в воздухе и на суше», — сказал зампред Совфеда.

Ранее Косачев заявил, что европейский выбор России остался в прошлом. «Былой зацикленности России на исключительных и эксклюзивных отношениях с Западом в лице той же самой объединенной Европы совершенно точно не будет», — сказал он.