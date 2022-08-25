В Совфеде оставили в прошлом «европейский выбор» России

Зампред Совета Федерации Косачев заявил, что европейский выбор России остался в прошлом

Так, как было шесть месяцев назад, уже не будет никогда, и «европейский выбор» России остался в прошлом. Об этом на сессии международного дискуссионного клуба «Валдай» заявил заместитель председателя Совета Федерации России Константин Косачев, передает корреспондент «Ленты.ру».

«С моей точки зрения, то, что на протяжении 30-35 лет со стороны Запада выглядело как претензия на единоличную мировую гегемонию, а со стороны остального мира, включая Российскую Федерацию, как молчаливое, но все боле и более бунтующее согласие с этой тенденцией, переходящее в несогласие, осталось в прошлом», — сказал он.

По словам Косачева, это не значит, что Россия отказывается от европейских ценностей, которые «носят универсальный характер». «Но былой зацикленности России на исключительные и эксклюзивные отношения с Западом в лице той же самой объединенной Европы совершенно точно не будет», — подчеркнул политик.

Зампред Совета Федерации отметил, что в отказе от «европейского выбора» нет никакой проблемы, так как Россия стремилась в другую Европу. «Мы со временем мы разочаровались в этом выборе совершенно искренне, потому что Запад и Европа оказались не такими, какими они себя представляли», — заключил он.