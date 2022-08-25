На Украине заявили о желании Киева построить базу НАТО в Крыму

Экс-замглавы МО Украины Фролова заявила, что Киев хочет построить базу НАТО в Крыму

Экс-замминистра обороны Украины, зампредседателя Центра оборонных стратегий Алина Фролова заявила о планах Киева построить базу НАТО в Крыму. Ее слова передает РИА Новости.

Как пояснила Фролова, украинские власти хотят «захватить Крым, чтобы разместить на его территории базы НАТО». «Мы хотим, чтобы Крым был открыт для сотрудничества с ЕС и НАТО, включая военное взаимодействие», — отметила она. По ее словам, полуостров является «стратегически выгодным плацдармом для контроля безопасности в Черном море».

Ранее постпред Крыма при президенте России, вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов предупредил о намерении США легализовать наращивание военных провокаций Украины против полуострова. По мнению политика, именно для этого генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг «натовским хлыстом активно загоняет своих подопечных на заседание так называемой международной платформы по деоккупации Крыма».