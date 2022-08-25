На Украине объяснили отсутствие новых поставок HIMARS

Арестович объяснил отсутствие новых поставок HIMARS на Украину внутренней борьбой в США

На Украине объяснили отсутствие новых поставок реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS внутренней борьбой политических партий в США. Такое мнение выразил советник офиса президента страны Алексей Арестович, сообщает Telegram-канал «Политика Страны».

При этом, по его словам, нет никаких публичных заявлений, которые позволили бы однозначно сделать вывод о возможности будущих поставок.

При этом Арестович рассказал, что западные журналисты говорят ему, что «не понимают, что происходит» с поставками HIMARS. «Я тоже не понимаю. А ведь судьба Европы зависит от этого. Историческая судьба», — сказал Арестович.

Ранее советник главы офиса президента Михаил Подоляк заявил, что передача еще 50 РСЗО HIMARS способна изменить ход боевых действий. «Одна система HIMARS — 4 миллиона долларов. Пятьдесят систем — 200 миллионов долларов плюс боеприпасы... Это не огромная сумма денег, но то, что полностью изменит ход этой войны», — высказался Подоляк.