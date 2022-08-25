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Семья с двумя детьми пропала во время отдыха на российском озере

На озере Увильды в Челябинской области пропала семья с двумя маленькими детьми
Увильды

Увильды. Фото: Гончарова Алина Олеговна / Wikimedia

На озере Увильды в Челябинской области пропала семья с двумя маленькими детьми. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник.

По его словам, 41-летний мужчина с женой, пятилетним сыном и двухлетней дочерью приехали к водоему на отдых, расположившись на диком пляже. 23 августа семья села в резиновую лодку и уплыла. С тех пор супругов с детьми никто не видел.

Полиция и спасатели начали розыск россиян в среду, 24 августа. Обстоятельства исчезновения семьи выясняют сотрудники районного МВД, сообщает издание.

Ранее в Севастополе мужчина с ребенком уплыл на сапсерфе в море и не вернулся. В полицию обратился арендатор, который решил, что у него украли доску, когда россиянин пропал.

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Константин Лысяков
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