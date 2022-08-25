Врач предупредил гипертоников об опасности аттракционов со свободным падением

Невролог Евдокимов: людям с гипертонией стоит избегать аттракционов со свободным падением

Людям с гипертонией, шейным остеохондрозом и некоторыми другими состояниями стоит избегать аттракционов со свободным падением, заявил врач-невролог Александр Евдокимов. Об опасности таких развлечений для некоторых людей он предупредил в беседе с Ura.ru.

Он напомнил, что сильные перегрузки, которые человек испытывает на таких аттракционах, подходят не всем. «Если у человека есть проблемы с сосудами, гипертоническая болезнь, выраженный шейный остеохондроз или присутствуют интенсивные боли, были операции на сердце, то им, наверное, не стоит заниматься таким экстремальным развлечением, потому что при падении идет достаточно сильная перегрузка и это вряд ли позитивно скажется на здоровье», — сказал Евдокимов, также посоветовав не ходить на такие аттракционы впечатлительным людям.

Кроме того, добавил он, такие аттракционы травмоопасны. «Неправильно взялся, потянул руку, шею, дернул спину, потому что силы не рассчитал, вес, плохо оттолкнулся, повис, где не надо. Это достаточно высокоскоростные подвижные мероприятия, поэтому проблемы происходят с завидной регулярностью», — предостерег Евдокимов. Вместе с тем, добавил он, в специализированных заведениях с высоким уровнем сервиса риск получить травму меньше благодаря качественным средствам защиты и инструкциям.

Ранее травматолог-ортопед Марк Иванов назвал рискующие заработать синдром замороженного плеча группы людей. По его словам, состояние может развиться из-за некоторых видов травм, неравномерной нагрузки и хронических заболеваний.