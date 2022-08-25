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В США заявили о необходимости свернуть военное присутствие на Ближнем Востоке

Историк Вертхайм: чрезмерная забота об Украине и Европе мешает военному потенциалу США

Фото: Baderkhan Ahmad / AP

США необходимо изменить политику в отношениях с Китаем, однако для этого необходимо прекратить военные обязательства Вашингтона перед другими странами, заявил эксперт по внешней политике Штатов Стивен Вертхайм в интервью Foreign Policy.

По мнению Вертхайма, США необходимо признать, что у страны нет жизненно важных интересов на Ближнем Востоке, свернув там военное присутствие. «Аналогичным образом мы должны оставить европейцев самих справляться с собственной безопасностью», — подчеркнул он.

Эксперт выразил беспокойство в связи с тем, что Вашингтон взял на себя слишком много обязательств, а поддержка Украины не приведет ни к чему хорошему в долгосрочной перспективе. Чрезмерная забота США о странах Европы лишает их стимула раскрыть собственный военный потенциал.

Ранее представитель Госдепартамента заявил, что Вашингтон планирует держать открытыми каналы коммуникации с Пекином и стремиться преодолевать все разногласия. В американском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что США продолжат искать разные способы коммуникации с Китаем.

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Варвара Кошечкина
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