В США заявили о необходимости свернуть военное присутствие на Ближнем Востоке
США необходимо изменить политику в отношениях с Китаем, однако для этого необходимо прекратить военные обязательства Вашингтона перед другими странами, заявил эксперт по внешней политике Штатов Стивен Вертхайм в интервью Foreign Policy.
По мнению Вертхайма, США необходимо признать, что у страны нет жизненно важных интересов на Ближнем Востоке, свернув там военное присутствие. «Аналогичным образом мы должны оставить европейцев самих справляться с собственной безопасностью», — подчеркнул он.
Эксперт выразил беспокойство в связи с тем, что Вашингтон взял на себя слишком много обязательств, а поддержка Украины не приведет ни к чему хорошему в долгосрочной перспективе. Чрезмерная забота США о странах Европы лишает их стимула раскрыть собственный военный потенциал.
Ранее представитель Госдепартамента заявил, что Вашингтон планирует держать открытыми каналы коммуникации с Пекином и стремиться преодолевать все разногласия. В американском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что США продолжат искать разные способы коммуникации с Китаем.