Ройзман на видео прокомментировал решение об избрании меры пресечения

Бывший мэр Екатеринбурга Ройзман прокомментировал решение об избрании меры пресечения

Бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман прокомментировал на видео решение судьи Верх-Исетского районного суда, избравшей в отношении него меру пресечения в виде запрета определенных действий. Запись в четверг, 25 августа, публикует издание NEWS.ru.

На кадрах видно, как журналист спрашивает Ройзмана о том, доволен ли тот освобождением в зале суда. На это политик отвечает: «Ну, как можно сказать?..»

Ранее сообщалось, что по решению суда до 29 сентября экс-мэр не сможет посещать публичные мероприятия, пользоваться интернетом и общаться со свидетелями.

24 августа Ройзман был задержан на 48 часов по делу о дискредитации ВС России. По данным следствия, он опубликовал в сети видеоролик с дискредитирующим российскую армию содержанием. Прежде он уже привлекался к административной ответственности за аналогичное правонарушение.

Расследованием занимается московская полиция. В рамках дела прошли обыски в офисе фонда, квартире и музее Ройзмана после его задержания. В апреле он получил третий штраф за дискредитацию ВС России. В последнее время экс-мэр вел собственный YouTube-канал политической направленности.