Ройзману избрали меру пресечения и запретили покидать дом

Суд в Екатеринбурге избрал меру пресечения экс-мэру Ройзману, ему запрещено покидать дом

Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга избрал меру пресечения бывшему мэру города Евгению Ройзману по делу о дискредитации Вооруженных сил (ВС) России. Об этом сообщает ТАСС.

По ходатайству следствия на подсудимого наложен запрет определенных действий. В частности, он не может покидать дом и пользоваться интернетом.

24 августа Ройзман был задержан на 48 часов по делу о дискредитации ВС России. По данным следствия, он опубликовал в сети видеоролик с дискредитирующим российскую армию содержанием. Прежде он уже привлекался к административной ответственности за аналогичное правонарушение.

Расследованием занимается московская полиция. В рамках дела прошли обыски в офисе фонда, квартире и музее Ройзмана после его задержания. В апреле он получил третий штраф за дискредитацию ВС России. В последнее время экс-мэр вел собственный YouTube-канал политической направленности.