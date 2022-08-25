Пресс-служба ВВО: российские артиллеристы «уничтожили» высадившийся на Сахалин десант

Артиллеристы Восточного военного округа (ВВО) в ходе тренировки «уничтожили» десант условного противника, который высадился на побережье Сахалина. Об этом со ссылкой на пресс-службу ВВО сообщает РИА Новости.

«В ходе мероприятий боевой подготовки расчеты 152-миллиметровых самоходных артиллерийских установок "Гиацинт" и реактивных систем залпового огня калибра 220 миллиметров "Ураган" на полигоне Успеновский выполнили нормативы по занятию огневых позиций, а также отработали вопросы ведения разведывательных действий с применением беспилотных летательных аппаратов», — утверждается в пресс-релизе.

Отмечается, что десант условного противника был обнаружен при помощи беспилотников.

«Благодаря слаженным действиям артиллерийских подразделений и расчетов беспилотных аппаратов вся боевая техника и живая сила условного противника были полностью уничтожены. Артиллеристы армейского корпуса ВВО показали высокий уровень полевой выучки и твердые навыки при выполнении своих функциональных обязанностей», — говорится в сообщении.

В августе компания «Промкомпозит» на международном военно-техническом форуме «Армия-2022» показала беспилотный летательный аппарат «Лиса», способный наносить удары гранатами.