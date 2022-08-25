Стало известно о возможной депортации Анны Седоковой из России

У певицы Анны Седоковой закончился срок действия вида на жительство в России

Стало известно о возможной депортации бывшей солистки «ВИА Гры» Анны Седоковой из России. Об этом сообщает KP.RU.

У певицы, которая является гражданкой Украины, закончился срок действия вида на жительство. В связи с этим в начале августа налоговая служба ликвидировала ИП артистки, через которое та получала деньги за концерты, корпоративы и размещение рекламы.

«Если ВНЖ подошел к концу, Анна Седокова в течение двух недель должна покинуть страну. Либо, если ее поймают, певицу ждет процедура выдворения», — юрист Михаил Алексеев.

При этом он отметил, что получать деньги исполнительница сможет и без ИП. Для этого нужно заключить договор с продюсером или промоутером, который будет выплачивать деньги артистке.

Сама Седокова пока никак не прокомментировала возможную депортацию. В настоящее время она вместе со своим мужем, баскетболистом Янисом Тиммой, находится в США.

Ранее она показала свой американский дом. Вилла находится в 15 минутах от центра города Майами в штате Флорида. В здании шесть спален, столько же ванных комнат, просторная кухня и гостиная. На участке также есть бассейн и зона для барбекю.