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Жителя Севастополя задержали с комплектующими для запуска боевого дрона

В Севастополе правоохранители задержали мужчину с комплектующими для запуска боевого дрона

Фото: Reuters

В Севастополе при выезде из города правоохранительные органы задержали 46-летнего местного жителя, в машине которого обнаружили комплектующие для запуска боевого дрона. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

При проверке документов мужчина сильно нервничал, из-за чего силовики решили досмотреть его автомобиль. Из багажника также изъяли ноутбуки с установленным программным обеспечением для управления беспилотниками, сотовые телефоны, антенны.

Силовики предполагают, что мужчина — украинский диверсант, собиравшийся выпустить боевой беспилотник. Задержанного увезли в отдел полиции на допрос, его проверяют на сотрудничество с Вооруженными силами Украины.

Известно, севастополец имеет судимость за наркотики.

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Любовь Ширижик
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