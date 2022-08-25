Жителя Севастополя задержали с комплектующими для запуска боевого дрона

В Севастополе правоохранители задержали мужчину с комплектующими для запуска боевого дрона

В Севастополе при выезде из города правоохранительные органы задержали 46-летнего местного жителя, в машине которого обнаружили комплектующие для запуска боевого дрона. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

При проверке документов мужчина сильно нервничал, из-за чего силовики решили досмотреть его автомобиль. Из багажника также изъяли ноутбуки с установленным программным обеспечением для управления беспилотниками, сотовые телефоны, антенны.

Силовики предполагают, что мужчина — украинский диверсант, собиравшийся выпустить боевой беспилотник. Задержанного увезли в отдел полиции на допрос, его проверяют на сотрудничество с Вооруженными силами Украины.

Известно, севастополец имеет судимость за наркотики.